Ünlü oyuncunun uyuduğu ucuz hostel yatağı turist akınına uğruyor

İşte burası da onlardan biri. İlk bakışta çok fazla bir özelliği de yok üstelik. Tarihi ve yoğun turist alan bir kentin merkezinde bulunan genellikle sırt çantalı turistlerin tercih ettiği ucuz bir hostel. Ama dünyanın dört bir yanından meraklılar buraya özellikle de tek kişilik bir yatağı görmek için akın ediyor.
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