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Ünlü oyuncunun uyuduğu ucuz hostel yatağı turist akınına uğruyor

 Bazı TV dizileri sadece oyuncu ya da yönetmenlerini meşhur etmekle kalmaz bazı mekanları da dünyanın ilgi odağına yerleştirir.

BACKGRID USA 

Hürriyet Haber
31.05.2019 - 15:08 | Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncunun uyuduğu ucuz hostel yatağı turist akınına uğruyorNext

İşte burası da onlardan biri. İlk bakışta çok fazla bir özelliği de yok üstelik. Tarihi ve yoğun turist alan bir kentin merkezinde bulunan genellikle sırt çantalı turistlerin tercih ettiği ucuz bir hostel. Ama dünyanın dört bir yanından meraklılar buraya özellikle de tek kişilik bir yatağı görmek için akın ediyor.

BACKGRID USA

Etiketler: game of thrones , taht oyunları , peter dinklage

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Ünlü oyuncunun uyuduğu ucuz hostel yatağı turist akınına uğruyor

Ünlü oyuncunun uyuduğu ucuz hostel yatağı turist akınına uğruyor

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