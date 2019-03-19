Ünlü oyuncunun kızları figüran oldu

Oscar ödüllü Nicole Kidman ile müzisyen eşi Keith Urban'ın iki kızı, ilk kez kamera karşısına geçti. Her ikisi de 51 yaşında olan Kidman ile Urban'ın 10 yaşındaki kızı Sunday Rose ile 8 yaşındaki Faith Margaret, ilk oyunculuk deneyimlerini annelerinin filminde yaşadı.
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