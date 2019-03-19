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Ünlü oyuncunun kızları figüran oldu

Ünlü oyuncunun iki kızı kendi rol aldığı filmde figüranlık yaptı.

Hürriyet Haber
19.03.2019 - 12:50 | Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncunun kızları figüran olduNext

Oscar ödüllü Nicole Kidman ile müzisyen eşi Keith Urban'ın iki kızı, ilk kez kamera karşısına geçti. Her ikisi de 51 yaşında olan Kidman ile Urban'ın 10 yaşındaki kızı Sunday Rose ile 8 yaşındaki Faith Margaret, ilk oyunculuk deneyimlerini annelerinin filminde yaşadı.

BACKGRID USA

Etiketler: Nicole Kidman , keith urban , sunday rose urban , faith margareth urban

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