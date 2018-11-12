Ünlü oyuncunun evi kül oldu

ABD'nin California eyaletindeki büyük orman yangını ilk belirlemelere göre 31 kişinin canına mal oldu. Aynı zamanda metrakarelerce alan da acımasız alevlere teslim oldu. Bu büyük yangından o bölgede milyon dolarlık malikaneleri olan ünlüler de etkilendi. Birçok ünlünün gösterişli malikanesi yangında küle döndü. Bunlardan biri de ünlü oyuncu Gerard Butler.
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