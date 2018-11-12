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Ünlü oyuncunun evi kül oldu

Ödüllü oyuncu yangında küle dönen evinin önünde çektiği bu pozu sosyal medyada paylaştı.

FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM - BACKGRID USA

Hürriyet Haber
12.11.2018 - 09:28 | Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncunun evi kül olduNext

ABD'nin California eyaletindeki büyük orman yangını ilk belirlemelere göre 31 kişinin canına mal oldu. Aynı zamanda metrakarelerce alan da acımasız alevlere teslim oldu. Bu büyük yangından o bölgede milyon dolarlık malikaneleri olan ünlüler de etkilendi. Birçok ünlünün gösterişli malikanesi yangında küle döndü. Bunlardan biri de ünlü oyuncu Gerard Butler.

FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM GERARD BUTLER

Etiketler: gerard butler , yangın , abd

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