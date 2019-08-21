Ünlü oyuncunun eşi 10 yıl sonra içini döktü: Ya o ölecekti ya da ben!
“Dirty Dancing” ve “Ghost” filmleriyle akıllara kazınan Patrick Swayze’nin ölümünden tam 10 yıl sonra, eşi Lisa Niemi sessizliğini bozdu. “I Am Patrick Swayze” belgeseli için kamera karşısına geçen Niemi, ünlü oyuncunun alkol sorununa dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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