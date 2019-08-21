Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin>Ünlü oyuncunun eşi 10 yıl sonra içini döktü: Ya o ölecekti ya da ben!

Ünlü oyuncunun eşi 10 yıl sonra içini döktü: Ya o ölecekti ya da ben!

“Dirty Dancing” ve “Ghost” filmleriyle akıllara kazınan Patrick Swayze’nin ölümünden tam 10 yıl sonra, eşi Lisa Niemi sessizliğini bozdu. “I Am Patrick Swayze” belgeseli için kamera karşısına geçen Niemi, ünlü oyuncunun alkol sorununa dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

BACKGRID USA, BACKGRID UK

Hürriyet Haber
21.08.2019 - 10:18 | Son Güncelleme:
1 / 25
Ünlü oyuncunun eşi 10 yıl sonra içini döktü: Ya o ölecekti ya da benNext

Uzun süre pankreas kanseri tedavisi gören ve 2009 yılında hayatını kaybeden Patrick Swayze’nin 34 yıllık eşi Lisa Niemi, “I Am Patrick Swayze” belgeseli için bir röportaj verdi.

BACKGRID USA, BACKGRID UK

Etiketler: jennifer gray

En Yeni Kelebek Galeriler

'Göbeğim görünecek diye yıllarca denize girmedim'

'Göbeğim görünecek diye yıllarca denize girmedim'

Haberler doğru çıktı

Haberler doğru çıktı

Annesini gururlandırdı! Perihan Savaş’a oğlundan jest

Annesini gururlandırdı! Perihan Savaş’a oğlundan jest

Yasemin hamile mi?

Yasemin hamile mi?

10 yıl sonra buluştular

10 yıl sonra buluştular

Ünlü oyuncunun eşi 10 yıl sonra içini döktü: Ya o ölecekti ya da ben!

Ünlü oyuncunun eşi 10 yıl sonra içini döktü: Ya o ölecekti ya da ben!

Dünya bir yana sen bir yana

Dünya bir yana sen bir yana

Evlilik pek yaramadı: Yüzünü ergenlik sivilceleri bastı

Evlilik pek yaramadı: Yüzünü ergenlik sivilceleri bastı

Harun Tan hoca oldu! 2.5 saatte 120 TL

Harun Tan hoca oldu! 2.5 saatte 120 TL

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.