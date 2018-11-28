Ünlü oyuncunun büyük başarısı! '110 kiloydum 58 oldum'
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programı oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu ile özel röportaj yaptı. Verdiği kilolarla dikkat çeken Bozoğlu, ‘Kilo verdikten sonra babam beni tanımadı’ itirafında bulundu.
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programı oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu ile özel röportaj yaptı. Verdiği kilolarla dikkat çeken Bozoğlu, ‘Kilo verdikten sonra babam beni tanımadı’ itirafında bulundu.
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