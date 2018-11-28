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Ünlü oyuncunun büyük başarısı! '110 kiloydum 58 oldum'

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programı oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu ile özel röportaj yaptı. Verdiği kilolarla dikkat çeken Bozoğlu, ‘Kilo verdikten sonra babam beni tanımadı’ itirafında bulundu.

Hürriyet Haber
28.11.2018 - 11:30 | Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncunun büyük başarısı 110 kiloydum 58 oldumNext

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programı oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu ile özel röportaj yaptı. Verdiği kilolarla dikkat çeken Bozoğlu, ‘Kilo verdikten sonra babam beni tanımadı’ itirafında bulundu.

Etiketler: zayıflama

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