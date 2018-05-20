Ünlü oyuncudan yıllar sonra gelen itiraf: O dönem travmatik günler geçirdim!
Hazal Kaya, katıldığı bir televizyon programında basının dış görüntüsünü eleştirmesi nedeniyle travmatik günler geçirdiğini itiraf etti. Oyuncu, “Çok fazla eleştiriye maruz kaldım. Şeker hastalığım o dönemde çıktı. Sonra da çok kilo almakla suçlanınca ne yapacağımı bilemedim” dedi.
Hazal Kaya, katıldığı bir televizyon programında basının dış görüntüsünü eleştirmesi nedeniyle travmatik günler geçirdiğini itiraf etti. Oyuncu, “Çok fazla eleştiriye maruz kaldım. Şeker hastalığım o dönemde çıktı. Sonra da çok kilo almakla suçlanınca ne yapacağımı bilemedim” dedi.
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