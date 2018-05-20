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Ünlü oyuncudan yıllar sonra gelen itiraf: O dönem travmatik günler geçirdim!

Hazal Kaya, katıldığı bir televizyon programında basının dış görüntüsünü eleştirmesi nedeniyle travmatik günler geçirdiğini itiraf etti. Oyuncu, “Çok fazla eleştiriye maruz kaldım. Şeker hastalığım o dönemde çıktı. Sonra da çok kilo almakla suçlanınca ne yapacağımı bilemedim” dedi.

Hürriyet Haber
20.05.2018 - 17:21 | Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncudan yıllar sonra gelen itiraf: O dönem travmatik günler geçirdimNext

Hazal Kaya, katıldığı bir televizyon programında basının dış görüntüsünü eleştirmesi nedeniyle travmatik günler geçirdiğini itiraf etti. Oyuncu, “Çok fazla eleştiriye maruz kaldım. Şeker hastalığım o dönemde çıktı. Sonra da çok kilo almakla suçlanınca ne yapacağımı bilemedim” dedi.

Etiketler: Hazal Kaya zayıfladı , hazal kaya boyu , hazal kaya fotoğrafları

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