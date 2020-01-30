Christopher Lloyd'un evi "Plajda 3 milyon dolarÄ±n altÄ±nda en iyi fiyat" sloganÄ±yla satÄ±ÅŸa sunuldu. Evin 2 tane yatak odasÄ± ve yakÄ±n zamanda tadilat geÃ§iren iki tane de banyosu bulunuyor. Kesintisiz bir okyanus manzarasÄ± sunan ev bol bol da gÃ¼n Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± alÄ±yor. Ä°ÅŸte Christopher Lloyd'un satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± evinden kareler.Â Â