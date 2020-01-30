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Haber GiriÅŸ: 30 Ocak 2020 - 13:31, /

Ünlü oyuncu küçücük rÄ±htÄ±m evini satÄ±ÅŸa çÄ±kardÄ±

Sinema tarihine geÃ§en GeleceÄŸe DÃ¶nÃ¼ÅŸ (Back to the Future) serisinin oyuncularÄ±ndan Chistopher Lloyd, California Ventura'daki kÃ¼Ã§Ã¼k rÄ±htÄ±m evini satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kardÄ±.

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BaÅŸrollerini Michael J Foxx ile paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± seride canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Dr. Emmett Brown karakteri ile hafÄ±zalara kazÄ±nan 81 yaÅŸÄ±ndaki Lloyd evi iÃ§in 2. 95 milyon dolar istiyor.

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ÃœnlÃ¼ oyuncu bu evi 1.5 yÄ±l Ã¶nce 2.2 milyon dolara almÄ±ÅŸtÄ±. Chistopher Lloyd, evini daha Ã¶nce yaklaÅŸÄ±k 3 milyon dolardan satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kardÄ±, ancak alÄ±cÄ± bulamayÄ±nca fiyatÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼.Â Â

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Christopher Lloyd'un evi "Plajda 3 milyon dolarÄ±n altÄ±nda en iyi fiyat" sloganÄ±yla satÄ±ÅŸa sunuldu. Evin 2 tane yatak odasÄ± ve yakÄ±n zamanda tadilat geÃ§iren iki tane de banyosu bulunuyor. Kesintisiz bir okyanus manzarasÄ± sunan ev bol bol da gÃ¼n Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± alÄ±yor. Ä°ÅŸte Christopher Lloyd'un satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± evinden kareler.Â Â 

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