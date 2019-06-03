Ünlü oyuncu kortizon tedavisi görmüştü! Artık iyiyim...

Toprak Sağlam, son dönemde aldığı kilolarla gündemdeydi. Pilates stüdyosunda çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşan ünlü oyuncu, kilo almasına kullandığı kortizon ilaçlarının neden olduğunu açıkladı ve bu süreçte yapılan acımasız yorumların kendisini üzdüğünü söyledi:
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.