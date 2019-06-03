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Ünlü oyuncu kortizon tedavisi görmüştü! Artık iyiyim...

Gördüğü kortizon tedavisi sırasında kilo alan Toprak Sağlam, hem hastalığını atlattı hem de eski formuna kavuştu. Ünlü oyuncu, yaşadığı sıkıntılı süreci takipçileriyle paylaştı.

Fotoğraflar: Instagram

Hürriyet Haber
03.06.2019 - 08:00 | Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu kortizon tedavisi görmüştü Artık iyiyim...Next

YORUMLAR ÜZDÜ

Toprak Sağlam, son dönemde aldığı kilolarla gündemdeydi. Pilates stüdyosunda çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşan ünlü oyuncu, kilo almasına kullandığı kortizon ilaçlarının neden olduğunu açıkladı ve bu süreçte yapılan acımasız yorumların kendisini üzdüğünü söyledi:

Etiketler: toprak sağlam kimdir , toprak sağlam fotoğrafları

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