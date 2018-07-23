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Ünlü sanatçı Zuhal Olcay kızını evlendirdi

 Zuhal Olcay, Zafer olcay ile yaptığı ikinci evliliğinden dünyaya gelen kızı Ceren'i evlendirdi.

Hürriyet Haber
23.07.2018 - 13:59 | Son Güncelleme:
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Ünlü sanatçı Zuhal Olcay kızını evlendirdiNext

Olcay, kızının Habil Özden ile nişanlandığını geçen yıl Instagram hesabından duyurmuştu. Genç çiftin düğününe Zuhal Olcay'ın yakın arkadaşı yapımcı Zeynep Atakan'ın yanı sıra çok sayıda ünlü de katıldı.

Etiketler: ceren olcay , habil özden

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