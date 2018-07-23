Ünlü sanatçı Zuhal Olcay kızını evlendirdi

Olcay, kızının Habil Özden ile nişanlandığını geçen yıl Instagram hesabından duyurmuştu. Genç çiftin düğününe Zuhal Olcay'ın yakın arkadaşı yapımcı Zeynep Atakan'ın yanı sıra çok sayıda ünlü de katıldı.
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