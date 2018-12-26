Ünlü oyuncu her şeyi anlattı! 'Neden bu kadar acele ettin?'

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına oyuncu Gökçe Akyıldız konuk oldu. Geçtiğimiz aylarda annelik heyecanı yaşayan 26 yaşındaki Akyıldız, bilinmeyenlerini anlattı. İşte Gökçe Akyıldız’ın açıklamalarından satır başları…
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