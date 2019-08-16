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Ünlü oyuncu hastalığıyla mücadelesinin her anını paylaşıyor: Saçımın dökülmesi umurumda değil

 Ünlü oyuncu bir süredir yakalandığı hastalığın zorlu tedavi süreciyle meşgul. Yaşadığı tüm zorluklara rağmen hayata iyimser bakışını yitirmeyen oyuncu, yaşadıklarını ve hissettiklerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

BACKGRID USA, DEPO PHOTOS

Hürriyet Haber
16.08.2019 - 10:46 | Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu hastalığıyla mücadelesinin her anını paylaşıyor: Saçımın dökülmesi umurumda değilNext

Aynı hastalıkla mücadele edenlere ilham veren oyuncuya, hem takipçilerinden hem de bir çoğu arkadaşı olan meslektaşlarından destek mesajları geliyor.

BACKGRID USA, DEPO PHOTOS

Etiketler: selma blair , ms hastalığı , Multipl skleroz

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