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Ünlü oyuncu hastalığıyla mücadelesinin her anını paylaşıyor: Saçımın dökülmesi umurumda değil
Ünlü oyuncu bir süredir yakalandığı hastalığın zorlu tedavi süreciyle meşgul. Yaşadığı tüm zorluklara rağmen hayata iyimser bakışını yitirmeyen oyuncu, yaşadıklarını ve hissettiklerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.
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