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21 AralÄ±k 2019 - 10:33,

Ünlü oyuncu gizemli kadÄ±nÄ± kendi kullandÄ±ÄŸÄ± helikopterle uçurdu

Sinema ve mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nÄ±n bazÄ± Ã¼nlÃ¼lerinin otomobil kadar rahat bir ÅŸekilde helikopter kullandÄ±ÄŸÄ± biliniyor. Ä°ÅŸte bunlardan biri Ã¶nceki gÃ¼n genÃ§ bir kadÄ±nÄ± kendi kullandÄ±ÄŸÄ± helikopterle beklediÄŸi yerden alÄ±p gÃ¶tÃ¼rdÃ¼.

BACKGRID USA, BACKGRID UK

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1

1994 yÄ±lÄ±nda helikopter kullanma lisansÄ± alan 57 yaÅŸÄ±ndaki Tom Cruise, Londra'da kendisini bekleyen genÃ§ bir kadÄ±nÄ± kendi kullandÄ±ÄŸÄ± helikopterle aldÄ±.

BACKGRID USA, BACKGRID UKÂ 

2

KalkÄ±ÅŸtan Ã¶nce bir sÃ¼re helikopterde sohbet eden ikili daha sonra havalandÄ±. Cruise'un yanÄ±ndaki genÃ§ kadÄ±nÄ±n kimliÄŸi merak konusu oldu.Â

BACKGRID USA, BACKGRID UKÂ 

3

Peki Tom Cruise'dan baÅŸka hangi Ã¼nlÃ¼lerin uÃ§ak ya da helikopter kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyor musunuz? Ä°ÅŸte o Ã¼nlÃ¼ler.

BACKGRID USA, BACKGRID UK

4

Pilot lisansÄ± olan Ã¼nlÃ¼lerden biri Morgan Freeman. YaÅŸÄ± ilerlediÄŸi iÃ§in eskisi kadar uÃ§masa da bir dÃ¶nem uÃ§ak kullanÄ±yordu.

BACKGRID USA, BACKGRID UK

5

Angelina Jolie, uÃ§ak kullanan Ã¼nlÃ¼lerden.

BACKGRID USA, BACKGRID UK

6

John Travolta uÃ§aklarÄ±nÄ± kendisi kullanÄ±yor.

BACKGRID USA, BACKGRID UK

7

Sunucu Carol Vorderman, 50 yaÅŸÄ±nda pilot lisansÄ± aldÄ± ve artÄ±k uÃ§ak kullanÄ±yor.

BACKGRID USA, BACKGRID UK

8

Harrison Ford'un uÃ§uÅŸ tutkusu Ã§ok eskiden beri biliniyor.

BACKGRID USA, BACKGRID UK

9

Hatta Ford, dÃ¶rt yÄ±l Ã¶nce antika uÃ§aÄŸÄ±yla bir kaza geÃ§irmiÅŸ ve yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.

BACKGRID USA, BACKGRID UK

10

Heavy metal grubu Iron Maiden'Ä±n solisti Bruce Dickinson da uÃ§ak kullanÄ±yor. Hatta zaman zaman turneye gittikleri Boeing'in kokpitinde yer alÄ±yor.

BACKGRID USA, BACKGRID UK

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