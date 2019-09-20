Ünlü oyuncu evliliğinin karanlık yüzünü anlattı: Eski kocam fantezileri için beni zorladı

"Kendimi keşfetmek istediğim için yazdım" diye tanımladığı kitabında Demi Moore, geçmiş hayatının karanlık yüzünü bütün açıklığıyla gözler önüne seriyor.
56 yaşındaki Moore, bir süre önce piyasaya çıkan Inside Out adlı kitabında 15 yaşında tecavüze uğradığını da anlattı, çok severek evlendiği Ashton Kutcher'ın kendisini aldattığını, üstelik üçlü ilişkiye girmeye zorladığını da.
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