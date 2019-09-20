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Ünlü oyuncu evliliğinin karanlık yüzünü anlattı: Eski kocam fantezileri için beni zorladı

Bir zamanlar Hollywood'un en çok imrenilen çiftlerinden biri olarak anılıyorlardı. Ama kapalı kapılar ardında yaşadıkları yıllar sonra ortaya döküldü.

BACKGRID USA, BACKGRID UK, DEPO PHOTOS

Hürriyet Haber
20.09.2019 - 13:32 | Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu evliliğinin karanlık yüzünü anlattı: Eski kocam fantezileri için beni zorladıNext

"Kendimi keşfetmek istediğim için yazdım" diye tanımladığı kitabında Demi Moore, geçmiş hayatının karanlık yüzünü bütün açıklığıyla gözler önüne seriyor.

  56 yaşındaki Moore, bir süre önce piyasaya çıkan Inside Out adlı kitabında 15 yaşında tecavüze uğradığını da anlattı, çok severek evlendiği Ashton Kutcher'ın kendisini aldattığını, üstelik üçlü ilişkiye girmeye zorladığını da.

BACKGRID USA, BACKGRID UK, DEPO PHOTOS 

Etiketler: demi moore , ashton kutcher

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