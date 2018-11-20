Ünlü oyuncu evinin kapılarını açtı: Burası artık bir virane

ABD'nin California eyaletini vuran orman yangınının yarattığı felaket artık iyice gün yüzüne çıkıyor. Birçok ünlünün, milyonlarca dolar saydığı malikanesi alevlere teslim oldu. Bunlardan biri de Blanca Blanco.
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