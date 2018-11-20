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Ünlü oyuncu evinin kapılarını açtı: Burası artık bir virane

Daha birkaç hafta öncesine kadar ünlü oyuncunun eviydi bu yıkıntı. Ama artık hem evin hem de içindeki her şeyin yerinde yeller esiyor.

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA

Hürriyet Haber
20.11.2018 - 10:59 | Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu evinin kapılarını açtı: Burası artık bir viraneNext

ABD'nin California eyaletini vuran orman yangınının yarattığı felaket artık iyice gün yüzüne çıkıyor. Birçok ünlünün, milyonlarca dolar saydığı malikanesi alevlere teslim oldu. Bunlardan biri de Blanca Blanco. 

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA 

Etiketler: blanca blanco , miami , malibu

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