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Haberler >Kelebek >Magazin>Ünlü oyuncu doÄŸum sonrasÄ± yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±:Kan içindeydim, sevgilim köÅŸede hÄ±çkÄ±rÄ±yordu

Ünlü oyuncu doÄŸum sonrasÄ± yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±:Kan içindeydim, sevgilim köÅŸede hÄ±çkÄ±rÄ±yordu

Yeni dÃ¼nyaya getirdiÄŸi minik bebeÄŸiyle hastane odasÄ±nda Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ±nda gÃ¼lÃ¼msÃ¼yordu. Ä°lk kez annelik duygusunu tatmanÄ±n mutluluÄŸunu gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seren o fotoÄŸrafÄ±n ardÄ±ndaki dram sonradan ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

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HÃ¼rriyet Haber
20.07.2019 - 16:12 | Son GÃ¼ncelleme:
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ÃœnlÃ¼ oyuncu doÄŸum sonrasÄ± yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±:Kan iÃ§indeydim, sevgilim kÃ¶ÅŸede hÄ±Ã§kÄ±rÄ±yorduNext

GÃ¼zel oyuncu, kÄ±zÄ±nÄ± dÃ¼nyaya getirdikten birkaÃ§ saat sonra Ã¶lÃ¼mÃ¼n kÄ±yÄ±sÄ±na geldiÄŸini, dokuz tane doktorun kendisini kurtarmak iÃ§in Ã§aba harcadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. BebeÄŸinin babasÄ± olan sevgilisinin ise Ã§aresizlik iÃ§inde bir kÃ¶ÅŸede hÄ±Ã§kÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi.

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Etiketler: Gemma Atkinson , gorka marquez

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