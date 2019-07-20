Ünlü oyuncu doÄŸum sonrasÄ± yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±:Kan içindeydim, sevgilim köÅŸede hÄ±çkÄ±rÄ±yordu
Yeni dÃ¼nyaya getirdiÄŸi minik bebeÄŸiyle hastane odasÄ±nda Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ±nda gÃ¼lÃ¼msÃ¼yordu. Ä°lk kez annelik duygusunu tatmanÄ±n mutluluÄŸunu gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seren o fotoÄŸrafÄ±n ardÄ±ndaki dram sonradan ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
GÃ¼zel oyuncu, kÄ±zÄ±nÄ± dÃ¼nyaya getirdikten birkaÃ§ saat sonra Ã¶lÃ¼mÃ¼n kÄ±yÄ±sÄ±na geldiÄŸini, dokuz tane doktorun kendisini kurtarmak iÃ§in Ã§aba harcadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. BebeÄŸinin babasÄ± olan sevgilisinin ise Ã§aresizlik iÃ§inde bir kÃ¶ÅŸede hÄ±Ã§kÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi.
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