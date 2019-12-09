Ünlü oyuncu cezaevinde yatmıştı: Eskiden imza dağıttığı yerde şimdi tanınmamak için uğraşıyor
Bir dönem çok izlenen dizide oynayarak kariyerinin zirvesine çıktı. Sonra kızının geleceği için giriştiği bir skandalla kendini hiç beklemediği yerde buldu.
BACKGRID USA
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Bir dönem rol aldığı Umutsuz Ev Kadınları (Desperate Housewives) adlı diziyle kariyerinin zirvesine çıkan Felicity Huffman, çok zor günler geçiriyor.
BACKGRID USA
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Kızı Georgia'nın iyi bir üniversiteye kabul edilmesi için rüşvet verdiği ortaya çıkan ve 14 gün hapis cezasına çarptırılan Huffman, özgürlüğüne kavuştuktan sonra hayata yeniden dönmek için çaba harcıyor.
BACKGRID USA
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56 yaşındaki Huffman, önceki gün Los Angeles'ta görüntülendi. Aktör William H. Macy ile evli olan Huffman, skandal ortaya çıktıktan sonra objektiflere hiç gülümserken yakalanmadı.
BACKGRID USA
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Huffman önceki gün de dikkat çekmeyen günlük giysileri içindeydi. Başına bir bere takan Felicity Huffman, bir otelin resepsiyonunda görüntülendi.
BACKGRID USA
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Felicity Huffman, rüşvet olayından suçlu bulununca cezaevine girdi. Orada tüm diğer mahkumlar gibi yeşil bir kıyafet ve bir de numara verildi kendisine.
BACKGRID USA
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Huffman, 14 gün hapis yattıktan sonra tahliye edildi. Ancak cezası bununla da bitmedi. 250 saat kamu hizmeti ve 30 bin dolar da para cezası aldı.
BACKGRID USA
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Mahkemede suçunu kabul eden Felicity Huffman, yaptıklarından üzüntü duyduğunu belirtmişti.
BACKGRID USA
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Huffman kızının sınav puanının yükseltilmesi için 15 bin dolar rüşvet ödediği ortaya çıktıktan sonra özür dilemiş ve şu açıklamayı yapmıştı:“Suçumu tamamen kabul ediyorum, büyük bir pişmanlık duyuyorum ve yaptığımdan utanıyorum. Eylemlerimin tüm sorumluluğunu kabul ediyorum ve sonuçlarını da kabulleneceğim. Kızımın, ailemin, arkadaşlarımın, çalışma arkadaşlarımın ve eğitim camiasının acı çekmesine neden olduğum için utanıyorum. Onlardan özür dilemek istiyorum, özellikle üniversiteye girmek için her gün çok çalışan öğrencilerden ve çocuklarını desteklemek için büyük fedakarlık yapan ailelerinden özür dilemek istiyorum ve bunu dürüstçe istiyorum.”
BACKGRID USA
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Umutsuz Ev Kadınları dizisiyle ünlenen Huffman daha sonra rol aldığı Transamerica adlı filmle de Oscar'a aday gösterilmişti.
BACKGRID USA
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Umutsuz Ev Kadınları ile Emmy Ödülü kazanan Huffman, bu ödüle birçok kez de aday gösterilmişti.