Ünlü oyuncu aniden karısını sırtına alıp kahkaha atmaya başladı
Aralarındaki yaş farkı da yaşadıkları zorluklar da onların kesintisiz 23 yıl boyunca mutlu bir evlilik sürdürmelerini engellemedi. Görünüşe göre ünlü çift sadece "iyi günde, kötü günde değil" çocukluk yaptıkları zamanlarda da birlikte.
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