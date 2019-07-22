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Ünlü oyuncu aniden karısını sırtına alıp kahkaha atmaya başladı

Aralarındaki yaş farkı da yaşadıkları zorluklar da onların kesintisiz 23 yıl boyunca mutlu bir evlilik sürdürmelerini engellemedi. Görünüşe göre ünlü çift sadece "iyi günde, kötü günde değil" çocukluk yaptıkları zamanlarda da birlikte.

BACKGRID USA

Hürriyet Haber
22.07.2019 - 17:20 | Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu aniden karısını sırtına alıp kahkaha atmaya başladıNext

Defalarca dünyanın yaşayan en yakışıklı erkeği seçilen Hugh Jackman önceki akşam eşi Deborra-Lee Furness, arkadaşları ve kızı Ava ile birlikte Beverly Hills'te yürüyüşe çıktı.

BACKGRID USA 

Etiketler: hugh jackman , Deborra-Lee Furness , Hollywood

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