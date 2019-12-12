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Magazin Konseyi'nde bu hafta...
12 Aralık 2019 - 09:54,

Ünlü olmanın bir bedeli var Sertab Erener!

Sertab Erener önceki gün İstanbul Havalimanı’nda görüntülendi. Makyajsız olduğu için fotoğraflarının çekilmesini istemeyen şarkıcı, muhabirlere “Ben ünlü değilim, çekmeyin beni” diye bağırdı. Magazin Konseyi, Sertab Erener’in bu sert tepkisini masaya yatırdı.

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1Cengiz Semercioğlu

Cengiz Semercioğlu

Sertab kusura bakmasın ama ne giydiğine, ne sürdüğüne bakmadan ünlülerin fotoğrafı çekilir. Kaldı ki günümüzde gazeteciler çekmese, vatandaş çekip sosyal medyaya yüklüyor. Evet, fotoğraf kimsenin hoşuna gidecek bir kare değil. Bırakın ünlü olmayı, kadın olmayı, erkek ya da ünsüz olsanız da böyle bir fotoğrafınızın çekilmesini istemezsiniz. Ancak ünlü olmanın bir bedeli var, işte bu fotoğraf da o bedellerden biri.

2Ömür Gedik

Ömür Gedik

Sertab makyajsız değil, izinsiz görüntülendiği için tepki göstermiş aslında. Britney Spears’dan tutun da Kristen Stewart’a, Alec Baldwin’den Tarantino’ya kadar pek çok ünlü izinsiz fotoğraflarını çeken gazetecilere ciddi tepkiler vermişti. Gönül ister ki kimse istemediği bir şeyi yaşamasın. Ama günün sonunda eğer ünlüysen, ki Sertab Türkiye’nin en ünlü sanatçılarından biri, bunlar başına geliyor. İstemediğinde de flaşlar patlayabiliyor. Bu, oyunun bir parçası ama bence insan haklarına da aykırı.

3Onur BAŞTÜRK

Onur BAŞTÜRK

Ünlü kadınlar tabii ki makyajsız ya da doğal halleriyle fotoğraflanabilir. Üstelik tüm dünyada doğal görünme, makyajsızlık yükselişteyken... Sertab Erener’in kızmasının nedeni o an gerçekten iyi görünmediğine ya da estetikli halinin çok belli olacağına inanması. Ama fotoğrafçılar onun iyi görünme anını bekleyecek değiller tabii ki. Kızmasına gerek yok!

4

Şarkıcı Sertab Erener (55) önceki akşam İstanbul Havalimanı’nda aracını beklerken görüntülendi. Flaşların patlamasıyla şoke olan Erener, kendisini makyajsız görüntüleyen muhabirleri yanına çağırıp demediğini bırakmadı.

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