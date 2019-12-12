Ünlü olmanın bir bedeli var Sertab Erener!

Ömür Gedik Sertab makyajsız değil, izinsiz görüntülendiği için tepki göstermiş aslında. Britney Spears’dan tutun da Kristen Stewart’a, Alec Baldwin’den Tarantino’ya kadar pek çok ünlü izinsiz fotoğraflarını çeken gazetecilere ciddi tepkiler vermişti. Gönül ister ki kimse istemediği bir şeyi yaşamasın. Ama günün sonunda eğer ünlüysen, ki Sertab Türkiye’nin en ünlü sanatçılarından biri, bunlar başına geliyor. İstemediğinde de flaşlar patlayabiliyor. Bu, oyunun bir parçası ama bence insan haklarına da aykırı.