Ünlü milyonerin kızından haber geldi!

Ünlü milyoner David Millane'ın kızı Grace Millane, Yeni Zelanda'da bir hosteldeyken kendisinden bir daha haber alınamadı. 22. yaş gününde ailesinin kendisine ulaşamaması üzerine polise haber verildi. Yapılan incelemeler sonucunda çeşitli bulgulara rastlandı.
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