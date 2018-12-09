Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Ünlü milyonerin kızından haber geldi!

    Ünlü milyonerin kızından haber geldi!

    Ünlü milyoner David Millane'ın kızı Grace Millane, Yeni Zelanda'da bir hosteldeyken kendisinden bir daha haber alınamadı. 22. yaş gününde ailesinin kendisine ulaşamaması üzerine polise haber verildi. Yapılan incelemeler sonucunda çeşitli bulgulara rastlandı.

    Fotoğraflar: Getty - instagram
    09.12.2018 - 11:35 | Son Güncelleme:
    1 / 13
    Ünlü milyonerin kızından haber geldiNext

    Ünlü milyoner David Millane'ın kızı Grace Millane Yeni Zelanda'da sırt çantasıyla tatile çıkmıştı.

    Etiketler: cinayet

    En Yeni Foto Galeriler

    Ünlü milyonerin kızından haber geldi!

    Ünlü milyonerin kızından haber geldi!

    Burak Yılmaz bombası! Başakşehir...

    Burak Yılmaz bombası! Başakşehir...

    Park halindeki araçlara ardından yayalara çarptı

    Park halindeki araçlara ardından yayalara çarptı

    Bakan bir daha bakıyor! Zırhlı kamyondan lüks ev yaptı...

    Bakan bir daha bakıyor! Zırhlı kamyondan lüks ev yaptı...

    Galatasaray'da deprem! Hasan Şaş açıkladı...

    Galatasaray'da deprem! Hasan Şaş açıkladı...

    Uğur Akkuş’tan itiraf: Ben de iki yıldır...

    Uğur Akkuş’tan itiraf: Ben de iki yıldır...

    Yeni yaşını dostlarıyla kutladı!

    Yeni yaşını dostlarıyla kutladı!

    Dünyanın en iyi mankenleri

    Dünyanın en iyi mankenleri

    Ünlü şarkıcının yeni hayatı! Çiftlik kurdu

    Ünlü şarkıcının yeni hayatı! Çiftlik kurdu

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

    Sayfa Başı

    © Copyright 2018
    Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.