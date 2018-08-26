Ünlü ismin bilinmeyen hayatı: Ayda 1.500 lira harcıyorum cebimde 50 lirayla geziyorum
Bir zamanların jönüydü. Mankenlik, oyunculuk, sunuculuk... Yapamadığı iş kalmadı. Ama 32 yaşına geldiğinde her şeyden elini eteğini çekti. 'Şöhret iğrenç' dedi ve İstanbul'u terk etti. Tarık Tarcan şimdi 60 yaşında, Marmaris'in sakin beldesi Bozburun’da yaşıyor. Posta Gazetesi'nden Alev Gürsoy Cimin, Tarık Tarcan ile bir araya geldi. Ünlü isim bilinmeyenlerini ve merak edilenlerini anlattı.
Bir zamanların jönüydü. Mankenlik, oyunculuk, sunuculuk... Yapamadığı iş kalmadı. Ama 32 yaşına geldiğinde her şeyden elini eteğini çekti. 'Şöhret iğrenç' dedi ve İstanbul'u terk etti. Tarık Tarcan şimdi 60 yaşında, Marmaris'in sakin beldesi Bozburun’da yaşıyor. Posta Gazetesi'nden Alev Gürsoy Cimin, Tarık Tarcan ile bir araya geldi. Ünlü isim bilinmeyenlerini ve merak edilenlerini anlattı.
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