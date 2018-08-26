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Ünlü ismin bilinmeyen hayatı: Ayda 1.500 lira harcıyorum cebimde 50 lirayla geziyorum

Bir zamanların jönüydü. Mankenlik, oyunculuk, sunuculuk... Yapamadığı iş kalmadı. Ama 32 yaşına geldiğinde her şeyden elini eteğini çekti. 'Şöhret iğrenç' dedi ve İstanbul'u terk etti. Tarık Tarcan şimdi 60 yaşında, Marmaris'in sakin beldesi Bozburun’da yaşıyor. Posta Gazetesi'nden Alev Gürsoy Cimin, Tarık Tarcan ile bir araya geldi. Ünlü isim bilinmeyenlerini ve merak edilenlerini anlattı.

Fotoğraflar : Hürriyet arşiv - Instagram

Hürriyet Haber
26.08.2018 - 12:50 | Son Güncelleme:
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Ünlü ismin bilinmeyen hayatı: Ayda 1.500 lira harcıyorum cebimde 50 lirayla geziyorumNext

Bir zamanların jönüydü. Mankenlik, oyunculuk, sunuculuk... Yapamadığı iş kalmadı. Ama 32 yaşına geldiğinde her şeyden elini eteğini çekti. 'Şöhret iğrenç' dedi ve İstanbul'u terk etti. Tarık Tarcan şimdi 60 yaşında, Marmaris'in sakin beldesi Bozburun’da yaşıyor. Posta Gazetesi'nden Alev Gürsoy Cimin, Tarık Tarcan ile bir araya geldi. Ünlü isim bilinmeyenlerini ve merak edilenlerini anlattı.

İşte Tarık Tarcan'ın açıklamalarından satırbaşları....

Etiketler: Tarık Tarcan kimdir

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