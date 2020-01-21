Haber Giriş: 21 Ocak 2020 - 13:30,
Ünlü isimlerin askerlik fotoğrafları
Türkiye'de sinema, müzik ve TV ekranlarının erkek ünlüleri askerliklerini nerede yaptı biliyor musunuz? İşte ünlülerin askerlik fotoğrafları.
FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy asker oldu. Vatani görevini yapmak için dün Ankara Mamak'taki birliğine teslim olan Çağatay Ulusoy'dan ilk fotoğraf geldi. Ünlü oyuncu kamuflaj giydi poz verdi.
Türkiye'de sinema, müzik ve TV ekranlarının erkek ünlüleri askerliklerini nerede yaptı biliyor musunuz? İşte ünlülerin askerlik fotoğrafları...
Uzun zamandır 'tbt' yapmıyordum... Bugünün tbt'si 2003 yılından... Karşınızda Denizli 11'inci piyade tugay komutanlığı 291'inci kısa dönem S1 personel şube yazıcısı piyade çavuş Arda Türkmen... Denizli, Aydın, Söke'ye bağlı birlikleriyle 24 saat kesintisiz mesaili şube... Acısıyla tatlısıyla, derdiyle tasasıyla, kederiyle neşesiyle yaptık vatani görevimizi... Bedelini gece nöbetinde, devriyesinde, mesaisinde ödediğimiz vatani görevimizi ...
Türkiye'de sinema, müzik ve TV ekranlarının erkek ünlüleri askerliklerini nerede yaptı biliyor musunuz? İşte ünlülerin askerlik fotoğrafları.
Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı sosyal medya hesabından askerlik fotoğrafını"Askerlik günleri, Jandarma Eğitim Alayı, Devrek, Zonguldak, 1975" notuyla paylaştı.
Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı askerlik yaptığı yıllara ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Karadağlı 1994 yılında Amasya'da çekilen fotoğrafın altına şunları yazdı; Askerliğimi nerede yaptığımı soran çok kişi var. Acemi birliği Amasya, usta birliği Gaziantep... Bu fotoğraf acemi birliğinde çekildi.. 22. Alay Çavuş Talimgâh Bölüğü. 1994 Amasya... Yanımda da hala çok yakın arkadaşım Ali Tirkeş..
Ünlü şarkıcı fotoğrafın altına şu notu düştü: ‘Bu poz acemilik günlerimden Alaşehir’den… Alaşehir’de 28 gün acemiliğimi geçirdikten sonra kalan 14 ayımı Ankara Armoni Mızıkası’nda tamamlamıştım. 15 ay askerliğim boyunca herhangi bir askerden ayrıcalığım olmadan, şanla, şerefle… Ha bu arada 3 birinciliğim vardı, atışlarda. Boşuna tutmuyoruz keleşleri…
Oyuncu Mehmet Aslan, Instagram hesabından askerlik fotoğrafını paylaşıp " Deniz Er Eğitim Alayı İskenderun. Askerlik anısı olmayana gerçekten üzülüyorum! (terlik iznim göğsümde) Hey gidi be... #tbt" notunu düştü.
Geçmişte çekilen pozların paylaşıldıı #tbt gününü askerlik anısına ayırdı Alp Kırşan. Silopi'de askerlik yaptığı dönemde çekilen bir pozunu da sayfasında paylaştı. Kırşan'ın "karşılama mangası" notuyla paylaştığı pozu çok sayıda beğeni aldı.
FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM
Vatani görevini 66. Mekanize Piyade Tugayı Barış Gücü Komutanlığı’nda tamamlayan Polyanin, “Türkiye benim ikinci vatanım. Gerekirse hiç düşünmeden cepheye de gider, Mehmetçik'le omuz omuza savaşırım” diyor.
CENK EREN
1986-1988 yılları arasında İzmir Narlıdere'de vatani görevini yapan ünlü şarkıcı Cenk Eren, o günlere ait bir fotoğrafını paylaşarak "Asker olmak, vatani görevini yapmak onurdur. 18 ay yaptık biz de ne mutlu... #tbt ise en alasından" notunu düştü.
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