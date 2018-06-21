Ünlü isimleri buluşturan parti

Serenay Sarıkaya ve Jabbar’ın seslendirdiği “Haz” şarkısının kutlama partisi önceki akşam Les Ottomans Kuruçeşme’de yapıldı. Partiye iş, sanat, moda, tasarım ve cemiyet hayatından ünlü isimler katıldı.
Serenay Sarıkaya ve Jabbar’ın seslendirdiği “Haz” şarkısının kutlama partisi önceki akşam Les Ottomans Kuruçeşme’de yapıldı. Partiye iş, sanat, moda, tasarım ve cemiyet hayatından ünlü isimler katıldı.
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