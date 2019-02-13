Ünlü isimleri buluşturan gala

Engin Akyürek ve Bergüzar Korel’in başrollerini paylaştığı, 15 Şubat’ta vizyona girecek “Bir Aşk İki Hayat” için önceki akşam özel gösterim düzenlendi. Soho House’daki gösterim, televizyon ve sinema dünyasının ünlü isimlerini bir araya getirdi.
Engin Akyürek ve Bergüzar Korel’in başrollerini paylaştığı, 15 Şubat’ta vizyona girecek “Bir Aşk İki Hayat” için önceki akşam özel gösterim düzenlendi. Soho House’daki gösterim, televizyon ve sinema dünyasının ünlü isimlerini bir araya getirdi.
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