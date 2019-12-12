Ünlü isimlerden tbt fotoğrafları! 'Bana karşı ben 1994/2018'
Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri eski fotoğraflarını 'tbt' notuyla paylaştı. Kimi çocukluğuna gitti, kimi okul sıralarına, kimi de en özel anlarına... İşte ünlü isimlerin birbirinden renkli 'tbt' fotoğrafları..
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1
PINAR ALTUĞ
Bana karşı ben 1994/2018
2
PINAR ALTUĞ
3
BEHZAT UYGUR
1990 İzmir Narlıdere Oba motel… Akşam Çamlık Senar Nejat Uygur tiyatrosuna gitmek için servis aracı gelmiş. Bitki çayı içtiğime göre benim seste sıkıntı var... Necla Uygur ve ekip oyun öncesi her zaman olduğu gibi Reyhan pastahanesine gidip çayımızı içip şahane tatlılardan atıştıracağız. Oyun sonrası meşhur cafe plaza... İzmir turnesi ritüeli 40 yıl böyle devam etti.
4
ŞEVKET ÇORUH
Old Master Chef hıhıhıhıhıııı... Burçin Kimmet teşekkürler arkadaşım
5
ALP BAKAN
Yaş 15 Podyuma ilk çıkışım.
6
ARMAĞAN ÇAĞLAYAN
Ağzımın yamuk olduğu zamanlar
7
ASENA
Tbt demişken hayatım ve her şeyim annem yani (Babannem) Nurlar içinde gül bahçelerinde cennet mekânında uyu canım bir tanem.
8
ESRA AKKAYA
İlk vesikalığımdı. 4 buçuk yaşım... O kadar iyi hatırlıyorum ki. Halk eğitim merkezinde jimnastik kursuna yazılacaktım, okullu olmak ciddi bir işti. Senelerce jimnastikten, resime, müziğe kadar her imkânından yararlandık. Halk eğitim merkezinin. İyi ki bilinçli bir annem varmış ve iyi ki çocukluğumun Türkiye’si böyle imkanlar yaratmış. Bu gün yaratıcılık üzerine eğitimler veriyorsam tek şansım hatırlamaktır. Çünkü hepimiz yaratıcı, meraklı çocuklardık ve hatırlamak mümkün
9
FUNDA ARAR
Okul arkadaşlıkları başka oluyor. Hiç kopmadık. Hiç ayrılmayalım