Ünlü isimlerden tbt fotoğrafları! 'Bana karşı ben 1994/2018'

ESRA AKKAYA İlk vesikalığımdı. 4 buçuk yaşım... O kadar iyi hatırlıyorum ki. Halk eğitim merkezinde jimnastik kursuna yazılacaktım, okullu olmak ciddi bir işti. Senelerce jimnastikten, resime, müziğe kadar her imkânından yararlandık. Halk eğitim merkezinin. İyi ki bilinçli bir annem varmış ve iyi ki çocukluğumun Türkiye’si böyle imkanlar yaratmış. Bu gün yaratıcılık üzerine eğitimler veriyorsam tek şansım hatırlamaktır. Çünkü hepimiz yaratıcı, meraklı çocuklardık ve hatırlamak mümkün