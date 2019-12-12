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Magazin
12 Aralık 2019 - 15:18,

Ünlü isimlerden tbt fotoğrafları! 'Bana karşı ben 1984/2018'

Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri eski fotoğraflarını 'tbt' notuyla paylaştı. Kimi çocukluğuna gitti, kimi okul sıralarına, kimi de en özel anlarına... İşte ünlü isimlerin birbirinden renkli 'tbt' fotoğrafları..

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PINAR ALTUĞ

Bana karşı ben 1984/2018

2PINAR ALTUĞ

PINAR ALTUĞ

3BEHZAT UYGUR

BEHZAT UYGUR

1990 İzmir Narlıdere Oba motel… Akşam Çamlık Senar Nejat Uygur tiyatrosuna gitmek için servis aracı gelmiş. Bitki çayı içtiğime göre benim seste sıkıntı var... Necla Uygur ve ekip oyun öncesi her zaman olduğu gibi Reyhan pastahanesine gidip çayımızı içip şahane tatlılardan atıştıracağız. Oyun sonrası meşhur cafe plaza... İzmir turnesi ritüeli 40 yıl böyle devam etti.

4ŞEVKET ÇORUH

ŞEVKET ÇORUH

Old Master Chef hıhıhıhıhıııı... Burçin Kimmet teşekkürler arkadaşım

5ALP BAKAN

ALP BAKAN

Yaş 15 Podyuma ilk çıkışım.

6ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

Ağzımın yamuk olduğu zamanlar

7ASENA

ASENA

Tbt demişken hayatım ve her şeyim annem yani (Babannem) Nurlar içinde gül bahçelerinde cennet mekânında uyu canım bir tanem.

8ESRA AKKAYA

ESRA AKKAYA

İlk vesikalığımdı. 4 buçuk yaşım... O kadar iyi hatırlıyorum ki. Halk eğitim merkezinde jimnastik kursuna yazılacaktım, okullu olmak ciddi bir işti. Senelerce jimnastikten, resime, müziğe kadar her imkânından yararlandık. Halk eğitim merkezinin. İyi ki bilinçli bir annem varmış ve iyi ki çocukluğumun Türkiye’si böyle imkanlar yaratmış. Bu gün yaratıcılık üzerine eğitimler veriyorsam tek şansım hatırlamaktır. Çünkü hepimiz yaratıcı, meraklı çocuklardık ve hatırlamak mümkün

9FUNDA ARAR

FUNDA ARAR

Okul arkadaşlıkları başka oluyor. Hiç kopmadık. Hiç ayrılmayalım

10LİLA GÜRMEN

LİLA GÜRMEN

Yine beraberiz

11OZAN GÜVEN

OZAN GÜVEN

1994...MSGSÜ Konservatuar.

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