Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ünlü isimlerden Öğretmenler Günü paylaşımları... 'Yıllar sonra buluştuk'
Ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. İşte o paylaşımlar....
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Ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. İşte o paylaşımlar....
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SEDEF AVCI
İlkokul demek hayata ilk atıldığın yer demek. Mümkün mü okula ilk gittiğin günleri unutmak. Ya da öğretmenini. Tabi ki değil. Bana kattıkların için sana minnet borçluyum canim öğretmenim.
3
Ne şanslıyım ki yıllar sonra muhteşem kızların sayesinde bugün seninle eski günleri andık. Seni çok seviyorum. Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun.
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SILA
"Hazırlık sınıfındayım, yaşım 11. Her cuma öğleden sonralar "kol saati!" dediğimiz aktivitelere dağılıyoruz. Ben de müziği seçiyorum. Aa ne kadar değişik! Ve öğretmenimiz Aziz Pelen ilk hafta hepimizi tanıma amaçlı şarkı söyletiyor bize. Ben de tahtada yazan eserlerin içinden "Ben ağlarım yane yane"yi seçiyorum. Ders çıkışı beni yanına çağırıyor Aziz hoca. "Sen hayırdır?" gibisinden bir soru soruyor bana ve "Çalışalım seninle" diyor. Sonra biz yedi sene çalışıyoruz onunla. Ben oraların başkanı bile oluyorum. Bu fotoğraf İzmir Açıkhava sonrası kuliste çekildi. Aziz hoca ve yanında iki öğrencisi. Meltem'cim ve ben. Tüm hatıralar canlandı ve duygular, duygular, duygular... Ne çoklar! Öğretebilmek epey zor iştir. İşini aşkla, canla başla yapan, mücadele veren tüm öğretmenlerimizin önünde saygıyla sevgiyle eğiliyorum. Bizi şüphesiz eğitim kurtaracak."
5
AZRA AKIN
Sevgili annelerim Ayda Akın Kartal, Seniye Koru ve tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun.
6
CELİL NALÇAKAN
Önce başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün, sonra canım annemin ve tüm öğretmenlerin gününü kutlarım. Atanamayan öğretmenlerimizin, bir an önce öğrencilerine kavuşmalarını dilerim. (Sivas 1984)
7
İBRAHİM TATLISES
"Benim hiç öğretmenim olmadı ama nice öğretmenler, nice öğrencileri yetiştirdi bu okulda çok şükür... Öğretecek kimsem olmadı, belki de o yüzden öğrenmeye çok hevesim oldu... Öğretmenlerimizin kıymetini bilelim. Tüm Öğretmenlerimizin, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, hepsine saygı ve sevgilerimi yolluyorum."
8
AÇELYA AKKOYUN
"Çok şey öğrendim kendilerinden. Hepsine kalben çok çok teşekkür ediyorum. Hepsinin ortak bir özelliği vardı sanırım o noktada bütünlendik. Olumlu düşünen, şefkatli, sevgi dolu bir birey olup emek vererek, çalışarak kazanmanın tadını öğrettiler. Dünyanın fani olduğunu söyleyip hiç bitmeyecek gibi çalışılması gerektiğini öğrettiler. Sen iyi ol karşındakinin niyeti sana ait olmazı öğrettiler. Canım öğretmenlerim, öğretmenler gününüz kutlu olsun."
9
HAMDİ ALKAN
“Bir öğretmen” kaç hayatı değiştirebilir? Zaten hepimizin hayatını “bir öğretmen” değiştirmedi mi? #24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun.
10
TÜRKAN ŞORAY
Sevgili öğretmenlerimizin “Öğretmenler Günü” kutlu olsun