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Ünlü isimler deprem sonrası yaşadığı endişeyi sosyal medyada paylaştı: ‘6 bu kesin’ diye diye girdim okula...
İstanbul'da saat 14:00'te şiddetli bir deprem oldu. Merkez üssü Silivri açıkları olan 5,8'lik deprem sonrası ünlü isimler yaşadıkları endişeyi sosyal medyada paylaştı.İşte ünlü isimlerim deprem tweet’leri…
İstanbul'da saat 14:00'te şiddetli bir deprem oldu. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi depremin büyüklüğünü 5.9, AFAD ise 5.8 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi önce depremin büyüklüğünü 5.7 olarak sonra ise 6 olarak açıkladı. Depremin merkez üssü Silivri açıkları...
Şiddetli deprem sonrası ünlü isimler yaşadıkları endişeyi sosyal medyada paylaştı.
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