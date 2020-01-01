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Haber Giriş: 01 Ocak 2020 - 08:01, /

Ünlü isimler 2020'ye böyle girdi

Ünlü isimler yeni yılı şarkılar ve barış dilekleriyle karşıladı. Kimi bu özel gecede sahne aldı, kimi ailesiyle vakit geçirdi.

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İşte ünlü isimlerin yeni yıl fotoğrafları...

Fotoğraflar: Instagram

2MUSTAFA SANDAL

MUSTAFA SANDAL

İnsan olmanın kıymetini ve bunun bir duygusal yolculuk olduğunu daha çok fark ettiğimiz, ailemiz ve tüm sevdiklerimizle anlamlı, faydalı ve kıymetli enerjiler ürettiğimiz sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir 2020 dileriz

3ACUN ILICALI

ACUN ILICALI

Yeni yılı karşıladık, 2020 herkese mutluluk getirsin..

4TOLGAHAN SAYIŞMAN

TOLGAHAN SAYIŞMAN

Herkese sağlık huzur dolu ve kalbinden gecen her duanın kabul olduğu harika bir yıl temenni ediyorum. Mutlu yıllar

5FATİH ÜREK

FATİH ÜREK

2020’nin ilk selfie’si sevgili Tarkan’dan geldi kocaman yüreği ve eskimeyen dostluğuyla gönülleri fethetti seni seviyorum

6ŞÜKRAN OVALI

ŞÜKRAN OVALI

2020 harika bir yıl olsun hepimiz için bundan sonrasının başlangıcı olsun ..kocaman gülümsediğimiz daha fazla anlarımız olsun

7CANER ERKİN

CANER ERKİN

Musmutlu şahane bir 2020 olsun. Sevdiklerimize sarıldığımız nice senelere

8EBRU ŞALLI

EBRU ŞALLI

Sofra düzeni benim işim. 2020 sizlere en güzelini, sağlığı, neşeyi, badarıyı , sevgiyi , aşkı getirsin

9GAMZE ERÇEL

GAMZE ERÇEL

Noel ördek popoluyla 2020 ye giriş yaptık. iyi seneler herkese

10MESUT ÖZİL

MESUT ÖZİL

Umarım yeni yıl sağlık, huzur ve mutluluk getirir. Yeni yılınız kutlu olsun.

11ENİS ARIKAN

ENİS ARIKAN

Miu 2020’yi çok sevdi

12ENİS ARIKAN

ENİS ARIKAN

13BURAK YILMAZ

BURAK YILMAZ

Mutlu, huzurlu, sağlıklı seneler dilerim...

14SEDA BAKAN

SEDA BAKAN

Sağlıklı ve Mutlu Seneler

15SILA

SILA

Mutlu senelere

16BEDRİ GÜNTAY

BEDRİ GÜNTAY

Bu da bizim AİLE

17PELİN KARAHAN

PELİN KARAHAN

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