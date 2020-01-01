Ünlü isimler 2020'ye böyle girdi

Ünlü isimler yeni yılı şarkılar ve barış dilekleriyle karşıladı. Kimi bu özel gecede sahne aldı, kimi ailesiyle vakit geçirdi.
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1
İşte ünlü isimlerin yeni yıl fotoğrafları...
Fotoğraflar: Instagram
2
MUSTAFA SANDAL
İnsan olmanın kıymetini ve bunun bir duygusal yolculuk olduğunu daha çok fark ettiğimiz, ailemiz ve tüm sevdiklerimizle anlamlı, faydalı ve kıymetli enerjiler ürettiğimiz sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir 2020 dileriz
3
ACUN ILICALI
Yeni yılı karşıladık, 2020 herkese mutluluk getirsin..
4
TOLGAHAN SAYIŞMAN
Herkese sağlık huzur dolu ve kalbinden gecen her duanın kabul olduğu harika bir yıl temenni ediyorum. Mutlu yıllar
5
FATİH ÜREK
2020’nin ilk selfie’si sevgili Tarkan’dan geldi kocaman yüreği ve eskimeyen dostluğuyla gönülleri fethetti seni seviyorum
6
ŞÜKRAN OVALI
2020 harika bir yıl olsun hepimiz için bundan sonrasının başlangıcı olsun ..kocaman gülümsediğimiz daha fazla anlarımız olsun
7
CANER ERKİN
Musmutlu şahane bir 2020 olsun. Sevdiklerimize sarıldığımız nice senelere