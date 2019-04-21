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Ünlü isimden duygulandıran paylaşım! 'Hâlâ mı süt veriyorsun?'

Oyuncu Başak Sayan: Büyük konuşmamak gerek!
Fotoğraflar: Instagram

Hürriyet Haber
21.04.2019 - 09:42 | Son Güncelleme:
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Ünlü isimden duygulandıran paylaşım Hâlâ mı süt veriyorsunNext

Başta Yaprak Dökümü olmak üzere, Bir Dilim Aşk, Geniş Zamanlar, Derman Bey gibi dizilerde kamera karşısına geçen Başak Sayan son olarak 2015'te Milat adlı dizide oynamıştı. Bir süredir kameralardan uzak olan Sayan'ın hayatında yepyeni iki heyecan var.

Etiketler: bebek , ikiz , ikiz annesi

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