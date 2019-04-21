Ünlü isimden duygulandıran paylaşım! 'Hâlâ mı süt veriyorsun?'

Başta Yaprak Dökümü olmak üzere, Bir Dilim Aşk, Geniş Zamanlar, Derman Bey gibi dizilerde kamera karşısına geçen Başak Sayan son olarak 2015'te Milat adlı dizide oynamıştı. Bir süredir kameralardan uzak olan Sayan'ın hayatında yepyeni iki heyecan var.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.