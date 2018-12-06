Ünlü isim gözyaşlarına boğuldu! Canlı yayında her şeyi anlattı
Annesini, kardeşini ve bebeğinin bakıcısını dövdüğü iddia edilen görüntüler ortaya çıkan oyuncu Meral Kaplan, katıldığı 2.Sayfa programında "Görüntülerde sinir krizi geçiriyordum, annemle kardeşim beni sakinleştirmek için tutuyorlardı kesinlikle vurmadım." dedi.
Annesini, kardeşini ve bebeğinin bakıcısını dövdüğü iddia edilen görüntüler ortaya çıkan oyuncu Meral Kaplan, katıldığı 2.Sayfa programında "Görüntülerde sinir krizi geçiriyordum, annemle kardeşim beni sakinleştirmek için tutuyorlardı kesinlikle vurmadım." dedi
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