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Ünlü isim gözyaşlarına boğuldu! Canlı yayında her şeyi anlattı

Annesini, kardeşini ve bebeğinin bakıcısını dövdüğü iddia edilen görüntüler ortaya çıkan oyuncu Meral Kaplan, katıldığı 2.Sayfa programında "Görüntülerde sinir krizi geçiriyordum, annemle kardeşim beni sakinleştirmek için tutuyorlardı kesinlikle vurmadım." dedi.

Fotoğraflar: Kelebek - Instagram

Hürriyet Haber
06.12.2018 - 12:01 | Son Güncelleme:
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Ünlü isim gözyaşlarına boğuldu Canlı yayında her şeyi anlattıNext

Annesini, kardeşini ve bebeğinin bakıcısını dövdüğü iddia edilen görüntüler ortaya çıkan oyuncu Meral Kaplan, katıldığı 2.Sayfa programında "Görüntülerde sinir krizi geçiriyordum, annemle kardeşim beni sakinleştirmek için tutuyorlardı kesinlikle vurmadım." dedi

Etiketler: Meral Kaplan kaç yaşında

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