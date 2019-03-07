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Ünlü futbolcunun kalbini çaldı, hayatı değişti

O, dünyanın en zengin, yakışıklı ve çapkın futbolcularından birinin kalbini çaldı. Üstelik onu evliliğe bile özendirdi.

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Hürriyet Haber
07.03.2019 - 16:42 | Son Güncelleme:
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Ünlü futbolcunun kalbini çaldı, hayatı değiştiNext

Küçük bir kasabada doğup büyüyen, garsonluktan tezgahtarlığa birçok iş yapan genç kadın şimdi, belki de bir zamanlar hayalini bile kurmadığı bir hayatı yaşıyor. Yanında hayatının aşkı ve çok sevdiği dört çocukla birlikte.

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Etiketler: georgina rodriguez , cristiano ronaldo , instagram

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