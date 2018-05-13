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    Haberler >Dünya>Ünlü fotoğrafçı anneler günü için bu kareleri yayınladı! Türkiye'den de bu kare...

    Ünlü fotoğrafçı anneler günü için bu kareleri yayınladı! Türkiye'den de bu kare...

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    Hürriyet Haber
    13.05.2018 - 17:29 | Son Güncelleme:
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    Ünlü fotoğrafçı anneler günü için bu kareleri yayınladı Türkiyeden de bu kare...Next

    Belçikalı fotoğrafçı Pascal Mannaerts, fotoğraf makinasıyla yıllardır dünyanın çeşitli ülkelerinde ilginç fotoğraf çalışmalarına imza atıyor. Mannaerts'in bu karesi ise Anneler Günü için yayınladığı yeni çalışmasında yer alıyor; kare Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde çekildi..

    Etiketler: son dakika , haberler , haber , son haber

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