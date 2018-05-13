Ünlü fotoğrafçı anneler günü için bu kareleri yayınladı! Türkiye'den de bu kare...

Belçikalı fotoğrafçı Pascal Mannaerts, fotoğraf makinasıyla yıllardır dünyanın çeşitli ülkelerinde ilginç fotoğraf çalışmalarına imza atıyor. Mannaerts'in bu karesi ise Anneler Günü için yayınladığı yeni çalışmasında yer alıyor; kare Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde çekildi..
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