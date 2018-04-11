Ünlü çiftten büyük yatırım! Kaz Dağları’nda arsa alıyorlar
Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, birlikte rol aldıkları reklamdan kazandıkları 1 milyon lirayla Kaz Dağları’nda arsa alıyor. Uzun vadeli yatırım yapan çift, ileride burayı organik çiftliğe dönüştürecek.
Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, birlikte rol aldıkları reklamdan kazandıkları 1 milyon lirayla Kaz Dağları’nda arsa alıyor. Uzun vadeli yatırım yapan çift, ileride burayı organik çiftliğe dönüştürecek.
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