Ünlü çift soluğu Kartalkaya’da aldı! Kırık ayakla kar tatili
Karın yağmasıyla birlikte kış turizminin gözde merkezi Kartalkaya da hareketlendi. İşte ünlü isimlerin Kartalkaya tatillerinden objektife yansıyanlar...
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Ayağının kırık olması, Merve Özbey’in kar tatiline çıkmasını engellemedi. Nişanlısı Kenan Koçak’la Kartalkaya’ya giden şarkıcı, “Ben sahneye de çıkıyorum” dedi.
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KARTALKAYA’DA KAR KEYFİ
Geçen ay evindeki merdivenlerden düşerek ayağını kıran Merve Özbey, talihsiz kaza nedeniyle 19 Ocak’taki düğününü 9 Şubat’a erteledi. Halen ayağının üzerine basmakta zorlanan şarkıcı, buna rağmen kar tatiline çıktı, nişanlısı Kenan Koçak’la birlikte Kartalkaya’ya gitti.
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KAR MOTORUNDAN NİŞANLISI İNDİRDİ
Önceki gün kar motoruyla tura çıkan Merve Özbey, araçtan nişanlısının yardımıyla inebildi. Kırık ayağına medikal bot giydiği görülen şarkıcı, “Evet, ayağım kırık ama bu işlerime de tatilime de engel olmuyor. Sahneye de çıkmaya devam ediyorum” dedi.
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Kenan Koçak - Merve Özbey
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Aşk tatili
Hande Erçel ve Murat Dalkılıç, yılbaşından sonraki ilk hafta sonunu birbirlerine ayırdı. Kaya Palazzo Otel’de tatil yapan ünlü çift, karın keyfini çıkarırken objektife yansıdı.
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Dalkılıç board’u tercih ederken, Erçel de kayak yaparak ona eşlik etti.
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Dinlenme zamanı
Futbolcu Emre Belözoğlu, ailesiyle çıktığı tatilin ilk gününü dinlenerek geçirdi. İkinci gün ise önce kayak yaptı, ardından dağ manzarasını izlemek için ailesiyle beraber safari turuna çıktı.
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Seviyorum
Kar tatili için Kartalkaya’yı tercih eden ünlü isimlerden biri de Seren Serengil’di. Gün içinde bol bol kayak yapan Serengil, “Çocukluğumdan bu yana kayak yapmayı sevmişimdir, kış sezonunda her fırsatta kayak yaparım” dedi.
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Artık rahat rahat kayabilirim
Bir süre önce futbolu bırakan Volkan Demirel, eşi Zeynep Demirel ve çocuklarıyla Kartalkaya’daydı. Futbol oynarken çok sevmesine rağmen kayak yapamadığını söyleyen Volkan Demirel, “Artık rahat rahat kayabilirim” dedi.