Ünlü çift soluğu Kartalkaya’da aldı! Kırık ayakla kar tatili

Seviyorum Kar tatili için Kartalkaya’yı tercih eden ünlü isimlerden biri de Seren Serengil’di. Gün içinde bol bol kayak yapan Serengil, “Çocukluğumdan bu yana kayak yapmayı sevmişimdir, kış sezonunda her fırsatta kayak yaparım” dedi.