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Haber Giriş: 08 Ocak 2020 - 08:00, /

Ünlü çift soluğu Kartalkaya’da aldı! Kırık ayakla kar tatili

Karın yağmasıyla birlikte kış turizminin gözde merkezi Kartalkaya da hareketlendi. İşte ünlü isimlerin Kartalkaya tatillerinden objektife yansıyanlar...

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Ayağının kırık olması, Merve Özbey’in kar tatiline çıkmasını engellemedi. Nişanlısı Kenan Koçak’la Kartalkaya’ya giden şarkıcı, “Ben sahneye de çıkıyorum” dedi.

2KARTALKAYA’DA KAR KEYFİ

KARTALKAYA’DA KAR KEYFİ

Geçen ay evindeki merdivenlerden düşerek ayağını kıran Merve Özbey, talihsiz kaza nedeniyle 19 Ocak’taki düğününü 9 Şubat’a erteledi. Halen ayağının üzerine basmakta zorlanan şarkıcı, buna rağmen kar tatiline çıktı, nişanlısı Kenan Koçak’la birlikte Kartalkaya’ya gitti.

3KAR MOTORUNDAN NİŞANLISI İNDİRDİ

KAR MOTORUNDAN NİŞANLISI İNDİRDİ

Önceki gün kar motoruyla tura çıkan Merve Özbey, araçtan nişanlısının yardımıyla inebildi. Kırık ayağına medikal bot giydiği görülen şarkıcı, “Evet, ayağım kırık ama bu işlerime de tatilime de engel olmuyor. Sahneye de çıkmaya devam ediyorum” dedi.

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Kenan Koçak - Merve Özbey

5Aşk tatili

Aşk tatili

Hande Erçel ve Murat Dalkılıç, yılbaşından sonraki ilk hafta sonunu birbirlerine ayırdı. Kaya Palazzo Otel’de tatil yapan ünlü çift, karın keyfini çıkarırken objektife yansıdı.

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Dalkılıç board’u tercih ederken, Erçel de kayak yaparak ona eşlik etti.

7Dinlenme zamanı

Dinlenme zamanı

Futbolcu Emre Belözoğlu, ailesiyle çıktığı tatilin ilk gününü dinlenerek geçirdi. İkinci gün ise önce kayak yaptı, ardından dağ manzarasını izlemek için ailesiyle beraber safari turuna çıktı.

8Seviyorum

Seviyorum

Kar tatili için Kartalkaya’yı tercih eden ünlü isimlerden biri de Seren Serengil’di. Gün içinde bol bol kayak yapan Serengil, “Çocukluğumdan bu yana kayak yapmayı sevmişimdir, kış sezonunda her fırsatta kayak yaparım” dedi.

9Artık rahat rahat kayabilirim

Artık rahat rahat kayabilirim

Bir süre önce futbolu bırakan Volkan Demirel, eşi Zeynep Demirel ve çocuklarıyla Kartalkaya’daydı. Futbol oynarken çok sevmesine rağmen kayak yapamadığını söyleyen Volkan Demirel, “Artık rahat rahat kayabilirim” dedi.

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Volkan Demirel

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