Magazin Haber Giriş: 28 Aralık 2019 - 13:49 , / 28 Aralık 2019 - 13:50

Ünlü çift bir seferde 28 milyon dolar harcadı: Kendilerine yeni yıl hediyesi aldılar!

Spor dünyasının ünlü çifti kendilerine bir yeni yıl hediyesi almak istedi ve kesenin ağzını açtı. Sonunda Malibu'da okyanus manzaralı bir ev satın aldılar. Bunun için harcadıkları para 28 milyon dolar. Bu para ise evi satışa çıkaran bir başka ünlü çiftin kasasına girdi.



BACKGRID UK