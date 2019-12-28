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Haber Giriş: 28 Aralık 2019 - 13:49, /

Ünlü çift bir seferde 28 milyon dolar harcadı: Kendilerine yeni yıl hediyesi aldılar!

Spor dünyasının ünlü çifti kendilerine bir yeni yıl hediyesi almak istedi ve kesenin ağzını açtı. Sonunda Malibu'da okyanus manzaralı bir ev satın aldılar. Bunun için harcadıkları para 28 milyon dolar. Bu para ise evi satışa çıkaran bir başka ünlü çiftin kasasına girdi.

BACKGRID UK

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Ünlü şarkıcı Robbie Williams, geçen yılın yaz aylarında 20.25 milyon dolara satın aldığı okyanus manzaralı evini, spor dünyasının ünlü çifti Amerikan futbolu yıldızı Aaron Rodgers ile otomobil yarışçısı eşi Danica Patrick'e sattı.

BACKGRID UK

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Robbie Williams ve eşi Ayda Field geçen yıl Netflix'ün üst düzey yöneticilerinden Ted Sarandos'tan satın aldıkları bu evi yaklaşık 8 milyon dolar karla elden çıkarmış oldu.

BACKGRID UK

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Robbie Williams ve Ayda Field, Malibu'daki bu evi, içinde yaşamak için çok fazla zaman bulamadıkları için elden çıkarmaya karar vermişti.

BACKGRID UK

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Modern İtalyan sarayı tarzındaki evin 4 yatak odası, 4 banyosu bulunuyor. Arazi içinde iki yatak odalı fazladan bir konuk evi de yer alıyor.

BACKGRID UK

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Bu gösterişli evin tarihi de yıldızlarla dolu. 1981 yılında Akdeniz tarzında inşa edilen yapı, 90'ların ortalarında kapsamlı bir yenilemeden geçirildi.

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Evin ilk sahibi adı çok fazla duyulmamış bir avukattı. Bu avukat 2007'de evini 5 milyon dolara işadamı J. Blair Frank'a sattı. bu yeni sahibi de binayı milyonlarca dolarlık bir tadilattan geçirdi.

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Frank'ın sahip olduğu bu evi bir başka ünlüye Janet Jackson'a kiraladı. Jackson, o sıralar birlikte olduğu Robin Roberts ile birlikte burada bir süre yaşadı.

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Frank 2017 yılında evi 19.25 milyon dolara Ted Sarandos ile Nicole Avant'a sattı. Fakat çift, bu evi satın aldıktan kısa bir süre sonra başka bir yerde bir malikane aldı.

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Malibu'daki bu evi de satışa çıkardılar. Bu kez evin sahipleri Robbie Williams ile Ayda Field oldu. Ancak onlar da uzun süre orada yaşayamayınca evi elden çıkarmaya karar verdiler.

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Evin yani sahibi Danica Patrick ve Aaron Rodgers.

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Robbie Williams ve Ayda Field, bu evde çok zaman geçiremedikleri için satmaya karar verdi.

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