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Ünlü çift arasında gerilim artıyor! Kafaları karıştıran açıklama...

Boşanma davası süren Tuan Tunalı ile Hazal Filiz Küçükköse yine atıştı. Güzel oyuncu, “Dışı sizi içi beni yakar” dedi. Tunalı, cevap verdi: ‘Sizi bir anda göklere çıkaranlar, kendi çıkarları için bir anda yere bırakırlar’

Hürriyet Haber
05.03.2018 - 07:28 | Son Güncelleme:
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Ünlü çift arasında gerilim artıyor Kafaları karıştıran açıklama...Next

Boşanma davası süren Tuan Tunalı ile Hazal Filiz Küçükköse yine atıştı. Güzel oyuncu, “Dışı sizi içi beni yakar” dedi. Tunalı, cevap verdi: ‘Sizi bir anda göklere çıkaranlar, kendi çıkarları için bir anda yere bırakırlar’

Etiketler: tuan tunalı , Hazal Filiz Küçükköse , Hazal Filiz Küçükköse kimdir

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