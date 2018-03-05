Ünlü çift arasında gerilim artıyor! Kafaları karıştıran açıklama...
Boşanma davası süren Tuan Tunalı ile Hazal Filiz Küçükköse yine atıştı. Güzel oyuncu, “Dışı sizi içi beni yakar” dedi. Tunalı, cevap verdi: ‘Sizi bir anda göklere çıkaranlar, kendi çıkarları için bir anda yere bırakırlar’
Boşanma davası süren Tuan Tunalı ile Hazal Filiz Küçükköse yine atıştı. Güzel oyuncu, “Dışı sizi içi beni yakar” dedi. Tunalı, cevap verdi: ‘Sizi bir anda göklere çıkaranlar, kendi çıkarları için bir anda yere bırakırlar’
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