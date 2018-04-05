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    Haberler >Dünya>Üniversiteye gidince fark etti... Karşısındaki kişinin canı yanınca bu hale geliyor!

    Üniversiteye gidince fark etti... Karşısındaki kişinin canı yanınca bu hale geliyor!

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    Hürriyet Haber
    05.04.2018 - 07:44 | Son Güncelleme:
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    Üniversiteye gidince fark etti... Karşısındaki kişinin canı yanınca bu hale geliyorNext

    Joel Salinas için müziğin renkleri, sayıların kişilikleri var. Salinas, bir diğer insanın acısını sanki kendisininkiymiş gibi hissediyor. Herkesin dünyayı böyle gördüğünü düşünüyordu, ta ki tıp fakültesinde okumaya başlayana kadar.

    Etiketler: son dakika , haberler , haber , son haber

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