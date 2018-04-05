Üniversiteye gidince fark etti... Karşısındaki kişinin canı yanınca bu hale geliyor!

Joel Salinas için müziğin renkleri, sayıların kişilikleri var. Salinas, bir diğer insanın acısını sanki kendisininkiymiş gibi hissediyor. Herkesin dünyayı böyle gördüğünü düşünüyordu, ta ki tıp fakültesinde okumaya başlayana kadar.
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