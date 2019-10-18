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    Üniversiteli kızların akılalmaz kavgasında yeni gelişme

    Trabzon'da, sosyal medya hesabından tartıştıktan sonra öğrenci evine çağırdıkları Kübra T. (25) ve Esra K. (25) ile Gülbahar B.'yi (27) biber gazıyla etkisiz hale getirip döven, olayın görüntülerini de sosyal medyadan paylaşan üniversite öğrencileri Hasibe H. (25) ve Mihriban Y.'ye (25) verilen 10'ar yıl hapis cezası, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi'nce 8'er ay 22'şer güne indirilip, 5 yıl süreyle ertelendi.

    DHA
    18.10.2019 - 11:43 |Son Güncelleme:
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    Üniversiteli kızların akılalmaz kavgasında yeni gelişmeNext

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