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DHA - İHA
Haber Giriş: 06 Ocak 2020 - 13:19, /

Üniversiteli Ayşe'nin cenazesi memleketine gönderildi, arkadaşları gözyaşı döktü

Zonguldak'ta hafta sonu gezisinden evlerine dönen gençlerin bulunduğu otomobilin ormanlık alana uçması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ayşe Kadriye Taşkara'nın (20) cenazesi memleketi Mersin'in Silifke ilçesine gönderildi. Genç kızın arkadaşları gözyaşlarına boğulurken, gözaltına alınan otomobil sürücüsü Hasancan Açıkgöz'ün (23) jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Üniversite eğitimi için Zonguldak'ta yaşayan genç kızın bavulları da cenaze aracına konuldu.

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