Üniversite sınavı başvuruları ne zaman? 2020 YKS başvuru tarihi belli oldu mu?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2020 yılında hangi tarihte yapılacağı şimdiden merak edilmeye başladı. 2019'da YKS'den istediği puanı elde edemeyen ve bir daha hazırlanma kararı alan ya da bu yıl lise son sınıfa geçen öğrenciler, 2020 YKS için tarih araştırması yapıyor. Peki, 2020 YKS ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı başvuruları ne zaman?
Bugün itibarıyla cezaevlerinde yaklaşık 286 bin hükümlü ve tutuklu bulunuyor. Bir süredir de bazı suçları kapsayacak bir ceza indirimi gündemde yer alıyor. İkinci Yargı Paketiyle birlikte gündeme gelecek ceza infaz indirimi, vatandaşlar tarafından 'af yasası' olarak da adlandırılıyor. Peki, Af yasasında son durum ne? Af ne zaman çıkacak?