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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
15 Kasım 2019 - 21:31,

Üniversite sınavı başvuruları ne zaman? 2020 YKS başvuru tarihi belli oldu mu?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2020 yılında hangi tarihte yapılacağı şimdiden merak edilmeye başladı. 2019'da YKS'den istediği puanı elde edemeyen ve bir daha hazırlanma kararı alan ya da bu yıl lise son sınıfa geçen öğrenciler, 2020 YKS için tarih araştırması yapıyor. Peki, 2020 YKS ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı başvuruları ne zaman?

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YKS sınavının 2020 etabı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 2019 YKS sınavının sonuçlarının açıklanması ve ek yerleştirme dahil yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte gözler bu kez, 2020 YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarının yapılacağı tarihe çevrildi. İşte, 2020 üniversite sınavı hakkında tüm ayrıntılar...

2TARİH BELLİ OLDU MU

TARİH BELLİ OLDU MU?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılacak 2020 YKS sınav takvimi henüz belli olmadı. YKS kapsamındaki; Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) sınavları geçiğimiz yıl haziran ayında yapılmıştı.

3BAŞVURULAR NE ZAMAN

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

YKS oturumlarının başvuru tarihleri de henüz netleşmedi. Söz konusu sınavlar için başvurular geçtiğimiz yıl şubat ayında başlamış ve mart ayının ilk haftalarına kadar devam etmişti.

4GÖZLER ÖSYMDE

GÖZLER ÖSYM'DE

ÖSYM, 2020 sınav takvimini yayımladığı ve sınav tarihlerini açıkladığı takdirde, YKS'ye ilişkin tüm ayrıntılara haberimizde yer vereceğiz.

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Üniversite sınavı başvuruları ne zaman? 2020 YKS başvuru tarihi belli oldu mu?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2020 yılında hangi tarihte yapılacağı şimdiden merak edilmeye başladı. 2019'da YKS'den istediği puanı elde edemeyen ve bir daha hazırlanma kararı alan ya da bu yıl lise son sınıfa geçen öğrenciler, 2020 YKS için tarih araştırması yapıyor. Peki, 2020 YKS ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı başvuruları ne zaman?

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Af ne zaman çıkacak? Af yasasında son durum ne?

Bugün itibarıyla cezaevlerinde yaklaşık 286 bin hükümlü ve tutuklu bulunuyor. Bir süredir de bazı suçları kapsayacak bir ceza indirimi gündemde yer alıyor. İkinci Yargı Paketiyle birlikte gündeme gelecek ceza infaz indirimi, vatandaşlar tarafından 'af yasası' olarak da adlandırılıyor. Peki, Af yasasında son durum ne? Af ne zaman çıkacak?

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