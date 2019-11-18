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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
18 Kasım 2019 - 11:08,

YKS üniversite sınavı başvurusu ne zaman yapılıyor? YKS'ye kaç gün kaldı?

ÖSYM'nin gerçekleştireceği YKS için geri sayım başladı. Üniversite sınavı başvurusu ile hayallerindeki programda eğitim görmek isteyen öğrenciler, ÖSYM'nin YKS başvuru ekranı aracılığıyla müracaatlarını tamamlayabilecek. Peki, YKS'ye kaç gün kaldı? YKS ne zaman yapılacak? İşte, sınav tarihi ve başvuru detayları

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ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi, 'osym.gov.tr' internet sitesinde açıklandı. Takvimin açıklanmasıyla birlikte 2020 YKS'ye ilişkin tüm süreç netleşti. Bu gelişmenin ardından üniversiteye gitmek için gün sayan adaylar YKS tarihlerine odaklandı. Peki, üniversite sınavı ne zaman yapılacak? 2020 YKS ne zaman? İşte ÖSYM'nin sınav takviminde açıkladığı; AYT,TYT,YDT sınav tarihleri...

2020 YKS BAŞVURUSU VE SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanacak 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ne zaman yapılacağı belli oldu. 2020 YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarının yapılacağı tarihi merak eden öğrenciler, tarih araştırmalarına hız verdi. İşte, 2020 YKS sınav süreci hakkında tüm ayrıntılar...

2SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU

SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2020 Yılı Sınav Takvimi ilan edildi. Buna göre, 20-21 Haziran 2020'de tüm oturumları tamamlanacak yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) başvuruları, 6 Şubat - 3 Mart 2020'de alınacak, sonuçlar 23 Temmuz 2020'de açıklanacak.

3TYT - AYT - YDT OTURUM TARİHLERİ

TYT - AYT - YDT OTURUM TARİHLERİ

ÖSYM'nin internet sitesinden duyurulan takvime göre, 2020 YKS'nin 1. oturumu (TYT) 20 Haziran'da, 2. oturumu (AYT) ile Yabancı Dil Oturumu 21 Haziran'da yapılacak.

4GEÇ BAŞVURULAR NE ZAMAN

GEÇ BAŞVURULAR NE ZAMAN?

YKS için geç başvuru tarihi ise 18 Mart olarak belirlendi.

5BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr adresinden başvuru yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya tanımlanmış başvuru merkezlerinin birinden başvuru yapabilirler.

6SINAV ÜCRETİNİN ÖDENMESİ

SINAV ÜCRETİNİN ÖDENMESİ

YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzda belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.

7YDT HANGİ DİLLERDE YAPILACAK

YDT HANGİ DİLLERDE YAPILACAK?

Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Yabancı dil oturumunda her dil için ayrı bir soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.

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Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, DHA /