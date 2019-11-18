YKS üniversite sınavı başvurusu ne zaman yapılıyor? YKS'ye kaç gün kaldı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2020 Yılı Sınav Takvimi ilan edildi. Bu gelişmenin ardından kurumun yabancı dil puannı almak isteyenler için düzenlediği; Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ve Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (YÖKDİL) başvuru ve sınav tarihleri merak konusu oldu. Peki, 2020 YDS ve YÖKDİL sınavları ne zaman? YÖKDİL ve YDS başvuruları ne zaman yapılacak?
Düzenli egzersiz, kaslarda gerilmeye neden olur. Egzersiz sonrası ağrı ve sızıları ne kadar çabuk azaltırsanız, fitness seviyenizi artırmak için çalışmaya devam etmeniz o kadar kolay olacaktır. Egzersiz programınıza verdiğiniz arayı kısaltmanıza yardımcı olacak ve egzersiz sonrası ağrılarınızı azaltacak yöntemleri Fitness Eğitmeni Samantha Clayton anlattı.
Müge Akgün'den Bangkok’un en ayrıcalıklı restoran önerileri...
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan gemi şeklindeki oluşumun, ilk kez 3 boyutlu görüntülenmesi, gerçekliği asırlardır merak konusu olan Nuh'un Gemisi ile ilgili bilim dünyasında yeni bir kapı araladı.