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    Üniversite öğrencisi dehşeti yaşadı

    KIRIKKALE'de yüksek sesle müzik dinledikleri gerekçesiyle komşularının şikayet ettiği üniversite öğrencilerinden Furkan Taşkaya, polis ve bekçiler tarafından darbedilip, biber gazı sıkılarak, 6 arkadaşıyla birlikte emniyete götürüldü. Kafatasında çatlak meydana gelen, sol gözü moraran ve kaburgaları ezilen Furkan Taşkaya ile 5 arkadaşı, polis ve bekçiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kırıkkale Valiliği'nin, olayla ilgili inceleme başlattığı, Yahşihan Kaymakamı Fatih Yılmaz ile İlçe Emniyet Müdürü Erdal Akkuş'un ailelerle konuşarak olaydan dolayı üzüntülerini dile getirdikleri öğrenildi.

    DHA
    22.10.2019 - 13:00 |Son Güncelleme:
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    Üniversite öğrencisi dehşeti yaşadıNext

    Etiketler: haber , gündem , açıklama , son dakika haberler
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