Umut Kırca ile Zeynep Ünlüoğlu boşandı!

İBB burs sonuçları için beklenen güne girildi. İstanbul'da ikamet eden öğrencilerin başvuruda bulunabildiği İBB bursu için sonuçlar, yine aynı ekran üzerinden gerçekleştirilebilecek. Peki, İBB burs sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? İşte, binlerce öğrencinin merakla beklediği İBB burs sonuçları hakkında detaylı bilgiler
Hollywood’un efsanevi isimleri Robert De Niro, Al Pacino ve Joe Pesci’yi bir araya getiren, Martin Scorsese imzalı Netflix filmi “The Irishman”in Türkiye’deki özel gösterimi Kanyon’da gerçekleşti.