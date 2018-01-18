Umut kampında çıplak ayaklar

SURİYE’de geçtiğimiz günlerde Esad rejiminin İdlib’in güneyinde başlattığı çatışmaların ardından göç edenlerin sayısı 200 bini geçti. Göç edenlerin büyük bir kısmı Türkiye’ye 5 kilometre uzaklıkta olan İdlib’in kuzeyine geldi. Türkiye sınırında toplanan Suriyeliler için Kızılay Türkiye’ye üç kilometre uzaklıkta bulunan İdlib’in Kelbit köyü yakınlarında 5 bin kişilik Kelbit Umut Kampı’nı kurdu. Bir hafta önce kurulan kampa İdlib’den kaçan aileler dün yerleşmeye başladı.
SURİYE’de geçtiğimiz günlerde Esad rejiminin İdlib’in güneyinde başlattığı çatışmaların ardından göç edenlerin sayısı 200 bini geçti. Göç edenlerin büyük bir kısmı Türkiye’ye 5 kilometre uzaklıkta olan İdlib’in kuzeyine geldi. Türkiye sınırında toplanan Suriyeliler için Kızılay Türkiye’ye üç kilometre uzaklıkta bulunan İdlib’in Kelbit köyü yakınlarında 5 bin kişilik Kelbit Umut Kampı’nı kurdu.
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