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    Haberler >Dünya>Umut kampında çıplak ayaklar

    Umut kampında çıplak ayaklar

    SURİYE’de geçtiğimiz günlerde Esad rejiminin İdlib’in güneyinde başlattığı çatışmaların ardından göç edenlerin sayısı 200 bini geçti. Göç edenlerin büyük bir kısmı Türkiye’ye 5 kilometre uzaklıkta olan İdlib’in kuzeyine geldi. Türkiye sınırında toplanan Suriyeliler için Kızılay Türkiye’ye üç kilometre uzaklıkta bulunan İdlib’in Kelbit köyü yakınlarında 5 bin kişilik Kelbit Umut Kampı’nı kurdu. Bir hafta önce kurulan kampa İdlib’den kaçan aileler dün yerleşmeye başladı.

    Haber: İdris Emen Fotoğraflar: Selçuk Şamiloğlu
    18.01.2018 - 12:25 | Son Güncelleme:
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    Umut kampında çıplak ayaklarNext

    SURİYE’de geçtiğimiz günlerde Esad rejiminin İdlib’in güneyinde başlattığı çatışmaların ardından göç edenlerin sayısı 200 bini geçti. Göç edenlerin büyük bir kısmı Türkiye’ye 5 kilometre uzaklıkta olan İdlib’in kuzeyine geldi. Türkiye sınırında toplanan Suriyeliler için Kızılay Türkiye’ye üç kilometre uzaklıkta bulunan İdlib’in Kelbit köyü yakınlarında 5 bin kişilik Kelbit Umut Kampı’nı kurdu.

    Etiketler: Suriye , Kamp , Göçmen

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