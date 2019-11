12. Gelişen Bölgeler Zirvesi’nin moderatörlüğünü yapan Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Sefer Levent, gerçekleştirilen zirvelerle bölgelere fayda sağlanmasının amaçlandığını dile getirdi. İlçelerin her yönü ile tartışıldığını hatırlatan Sefer Levent, “Lokasyonu, yeni metro yatırımları ile gelişimini sürdüren Ümraniye’de hem konut hem de ofis pazarı önemli gelişim gösteriyor. Son yıllarda cazibe merkezi haline gelen Ümraniye kurumsal firmaların da dikkatini çekiyor. Büyük firmaların yeni adres olarak bu bölgeyi seçtiğini, gayrimenkul firmalarının da bölgeyi radarına aldığını görüyoruz” dedi. Gelişen Bölgeler Zirveleri hakkında bilgi veren Hürriyet Reklam Grup Koordinatörü Gürcan Korkmaz ise “Her yıl kasım ayında gayrimenkul yarışması Sign of the City Awards’u düzenliyoruz. Gelişen Bölgeler Zirvesi de bunun bir alt kırılımı. İstanbul’da gelişen bölgeleri masaya yatırırken, İstanbul dışında gelişen ve gelişme potansiyeli taşıyan illere gidiyoruz. Amacımız sadece bölgelerin güzelliklerini anlatmak değil, aynı zamanda eksikleri gündeme getirmek ve sorunların çözümüne katkı sağlamak. 12’inci kez gerçekleşen zirvede bize destek olan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ve yardımcılarına, sponsorlarımız, Ant Yapı, Artaş İnşaat, Can Park AVM, Oryataş ve Sur Yapı’ya da teşekkür ederiz” dedi.