Umarım o elbiseyi Brad Pitt çıkarmıştır

Hollywood yıldızlarını buluşturan SAG Ödülleri gecesi bitti ama yankıları sürüyor. Gecenin en çok konuşulan konukları ise bir zamanlar evli olan sonra bir aldatma ile yollarını olaylı bir şekilde ayıran Brad Pitt ile Jennifer Aniston oldu.
BACKGRID USA, AFP, AP, REUTERS, INSTAGRAM
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İkisinin de Altın Küre törenine katılacağı belli olduğundan beri bütün meraklı bakışları üzerinde toplayan Aniston ve Pitt o gece biraz gölgeler arasında kaldı. Ama geçtiğimiz hafta sonu yapılan SAG Ödülleri gecesine damgasını vurdu. Her ikisi de ödül kazanan ve birbirlerini sıcak bir şekilde kutlayan eski çift o gecenin en çok konuşulan konukları oldu. O anları da hayranlarını çok heyecanlandırdı.
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O anların üzerine Jennifer Aniston'ın Instagram sayfasında paylaştığı fotoğraflar da olay oldu. Aniston'ın paylaşımı iki kareden oluşuyor. İlk karede sabahın ilk ışıklarıyla evine dönen Aniston'ın aracında çekilen pozu yer alıyor. Unutulmaz bir gece olduğunu belirten Aniston, kendisine ödül kazandıran programa da SAG jürisine de teşekkür ediyor.
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Hayranlarını asıl heyecanlandıran ve sosyal medyada olay olan ise ikinci kare. Bu karede de Aniston'ın o gece giydiği elbise ve ayakkabılar ile kazandığı SAG heykelciği, güzel bir bahçeye bakan küvetin kenarında görülüyor. İşte bu karenin ardından Aniston'ın hayranları da bir gece önce eski eşiyle olan samimiyetine ilişkin esprili yorumlar yağdırmaya başladı.
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Heyecanlı bir hayranı Aniston'ın paylaşımına "Umarım o elbiseyi Brad çıkarmıştır" yorumunu yaptı. Bazı hayranları da o kareyi Brad Pitt'in çekmiş olabileceğini şaka yollu belirtti. Aniston'ın bir takipçisi "Bunu hak ettin şampiyon" diye yazarken bir başkası da ünlü oyuncunun ağzının kulaklarına vardığını belirterek onunla gurur duyduğunu yazdı. Bir başka takipçisi de Aniston'ın "Güzelliğin ve çekiciliğin tanımı" olduğunu belirtti.
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Bu arada sosyal medyada Brad Pitt ile Jennifer Aniston'ın ödül töreninde birbirlerini tebrik ettikleri anlardaki vücut dillerine ilişkin yorumlar da yapıldı. En çok konuşulanı ise eski eşinin bileğini sımsıkı tutan Pitt'in ona yaptıklarından dolayı pişmanlık duyduğu yolundaydı. Bu hareketi birçok sosyal medya kullanıcısına göre Pitt'in eski eşini hala sevdiğini gösteriyordu. Ancak kullanıcılar Aniston'ın Pitt'in yanından ayrılıp gittiği andaki hareketlerini de "Ama Aniston ona geri dönmek istemiyor" şeklinde yorumladı.
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Ödül törenindeki samimiyetleriyle geceye damga vuran Brad Pitt ile Jennifer Aniston 2000 yılında evlendi. Mutluluklarıyla örnek gösterilen çift 2005 yılında ise olaylı bir şekilde yollarını ayırdı. Bunun nedeni ise Pitt'in Bay ve Bayan Smith (Mr and Mrs Smith) filmindeki rol arkadaşı Angelina Jolie ile yakınlaşmasıydı.
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Önceleri bunu yalanlasalar da Pitt ile Aniston boşandı. Pitt yoluna Angelina Jolie ile devam etti. Çift 10 yıllık birlikteliğin ardından 2014 yılında evlendi.
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Herkes onların çok uzun süre belki de hayatlarının sonuna kadar evli kalacağını düşünürken iki yıl sonra yollarını ayırdılar. Jolie ile Pitt arasında altı çocuklarının velayeti nedeniyle yaşanan anlaşmazlıklar ise uzun süre çözülemedi. Bir başka deyişle bir zamanlar Brangeline diye anılan çiftin masal gibi aşkı kötü sonra bitti.