Umarım o elbiseyi Brad Pitt çıkarmıştır

İkisinin de Altın Küre törenine katılacağı belli olduğundan beri bütün meraklı bakışları üzerinde toplayan Aniston ve Pitt o gece biraz gölgeler arasında kaldı. Ama geçtiğimiz hafta sonu yapılan SAG Ödülleri gecesine damgasını vurdu. Her ikisi de ödül kazanan ve birbirlerini sıcak bir şekilde kutlayan eski çift o gecenin en çok konuşulan konukları oldu. O anları da hayranlarını çok heyecanlandırdı.