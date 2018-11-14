"Babamın 3'üncü evliliği, umarım bu son olur"

Nikah masasında birbirine evlilik teklifi eden Şeşen ile Duman, konuklarına keyifli anlar yaşattı. Nikahta Burhan Şeşen’in nikah şahitliğini Edip Akbayram, Gizem Duman’ın şahitliğini ise Emin Maltepe yaptı.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.