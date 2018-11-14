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"Babamın 3'üncü evliliği, umarım bu son olur"

Grup Gündoğarken’in usta ismi Burhan Şeşen ve Kuzguncuk Sanat’ın kurucusu oyuncu Gizem Duman, önceki akşam Moda Kayıkhane’de evlendi.

Hürriyet Haber
14.11.2018 - 11:13 | Son Güncelleme:
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Babamın 3üncü evliliği, umarım bu son olurNext

Nikah masasında birbirine evlilik teklifi eden Şeşen ile Duman, konuklarına keyifli anlar yaşattı.
Nikahta Burhan Şeşen’in nikah şahitliğini Edip Akbayram, Gizem Duman’ın şahitliğini ise Emin Maltepe yaptı.

Etiketler: Sermiyan Midyat

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