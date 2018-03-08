Uludağ'da keyifli bir yemek için bu mekânlara uğrayın!

Hafta sonları, kısa tatillerde veya yıllık izinlerde kafasını dinlemek isteyenlerin özellikle kış aylarında ilk tercihi Uludağ. Özellikle İstanbul’a yakınlığı ile tercih edilen Uludağ bu kısa tatillerde yemek yenebilecek çok sayıda alternatif sunuyor.
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