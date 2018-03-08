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Uludağ'da keyifli bir yemek için bu mekânlara uğrayın!

Özellikle kayak sezonu popülerleşen Uludağ, İstanbul'a yakınlığıyla tercih sebebi. İşte Uludağ'da yemek yiyebileceğiniz mekanlar...

Fotoğraflar: Instagram
08.03.2018 - 12:36 | Son Güncelleme:
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Uludağda keyifli bir yemek için bu mekânlara uğrayınNext

Hafta sonları, kısa tatillerde veya yıllık izinlerde kafasını dinlemek isteyenlerin özellikle kış aylarında ilk tercihi Uludağ. Özellikle İstanbul’a yakınlığı ile tercih edilen Uludağ bu kısa tatillerde yemek yenebilecek çok sayıda alternatif sunuyor.

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