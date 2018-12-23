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Uludağ'da dönüş yoğunluğu! Kilometrelerce kuyruk oluştu
Kış turizminin en önemli kayak merkezlerinden Uludağ'da, haftasonu tatiliyle yoğunluk yaşandı. Günübirlik tatilcilerin Uludağ'dan Bursa istikametine dönüş yolunda kilometrelerce kuyruk oluşurken, jandarma ekipleri yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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