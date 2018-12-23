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    Uludağ'da dönüş yoğunluğu! Kilometrelerce kuyruk oluştu

    Kış turizminin en önemli kayak merkezlerinden Uludağ'da, haftasonu tatiliyle yoğunluk yaşandı. Günübirlik tatilcilerin Uludağ'dan Bursa istikametine dönüş yolunda kilometrelerce kuyruk oluşurken, jandarma ekipleri yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

    Fotoğraflar: DHA
    23.12.2018 - 20:15 | Son Güncelleme:
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    Uludağda dönüş yoğunluğu Kilometrelerce kuyruk oluştuNext

    Kış turizminin gözde mekanlarından Uludağ’a çıkan günü birlik vatandaşlar, dönüş yolunda zor anlar yaşadı.

    Etiketler: tatil , son dakika

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