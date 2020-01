Ultra lüks evini sattı! Fiyatı dudak uçuklattı

BEBEK SEKTÖRÜNÜN EN İYİ MARKALARINI ANNELERLE BULUŞTURMAK HEDEFİM Bebekler için çıkardığı patikler de var. “İlk kızım Nil’e hamileyken ihtiyaç doğrultusunda 2016’da çıkardığım markam Baby On The Go Türkiye ve dünyanın farklı yerlerinde büyümeye ve ilerlemeye devam ediyor. BT Shop isimli e-ticaret sitem geçen yıl başlayan ve çok iyi giden başka işlerimden biri. Burada hem kendi markam olan Baby On The Go’yu hem de bebek sektörünün en iyi markalarını anneler ile buluşturmayı hedefledim. Şu an gündemde Boyner markası ile yakında mağazalarda satışa çıkacak olan kapsül kız ve erkek çocuk koleksiyonları var. Uzun zamandır üzerinde büyük titizlikle çalışıyorduk” diye özetliyor son dönem yaptığı tüm ses getiren çalışmalarını.